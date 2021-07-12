В Петербурге пенсионер решил перелезть через стоящий поезд и отправился на нем в «путешествие»

Двое человек на станции Ржевка решили сэкономить время и оказались в неприятной ситуации. Один из них отправился в незапланированную поездку, а для второго маневр с преодолением препятствия чуть не закончился трагедией.

Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в понедельник, 12 июля. Как сообщает очевидец, мужчина преклонного возраста попытался перелезть через стоящий товарный поезд. Как только он оказался на вагоне, поезд тронулся и пенсионер оказался в ловушке.

Параллельно этому, буквально через два вагона в этот момент под составом перелазил другой мужчин. Этот маневр едва не закончился для него трагедий, поскольку он зацепился футболкой за вагон, но успел вынырнуть из под многотонной платформы.

«Он успел освободиться буквально за полсекунды до начала движения поезда и ему круто повезло быть нерасполовиненным», — отметил автор видео.

Судьба пенсионера, отправившегося на товарном поезде в незапланированную поездку, неизвестна.