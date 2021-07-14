По данным официальной статистики на сайте ВОЗ, Россия переместилась на четвертое место по числу заражений коронавирусом. Раньше на этом месте была Франция.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в России с начала пандемии зафиксировали 5 833 175 заболевших коронавирусом, во Франции — 5 700 017.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США — более 33,5 миллиона случаев. Далее в этом списке следует Индия — почти 31 млн заболевших и Бразилия — более 19 миллионов случаев.

Тем временем в Петербурге и Ленобласти также растет число заболевших Covid-19. В связи с этим в двух регионах ужесточили коронавирусные меры. В частности, ограничения затронули массовые и спортивные мероприятия.