В Приозерском районе от жары гибнет рыба — фото

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Смерть рыбы может нарушить биобаланс района.

В Приозерском районе от жары гибнет рыба - фото Экология в России, Экология в Ленобласти, экология, синоптики, Рыба в России, Рыба в Ленобласти, рыба, Россияне, Россия, Приозерский район, погода, лето, Ленобласть, животные, жараИсточник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
В Приозерском районе от жары гибнет рыба - фото Экология в России, Экология в Ленобласти, экология, синоптики, Рыба в России, Рыба в Ленобласти, рыба, Россияне, Россия, Приозерский район, погода, лето, Ленобласть, животные, жараИсточник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
В Приозерском районе от жары гибнет рыба - фото Экология в России, Экология в Ленобласти, экология, синоптики, Рыба в России, Рыба в Ленобласти, рыба, Россияне, Россия, Приозерский район, погода, лето, Ленобласть, животные, жараИсточник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
В Приозерском районе от жары гибнет рыба - фото Экология в России, Экология в Ленобласти, экология, синоптики, Рыба в России, Рыба в Ленобласти, рыба, Россияне, Россия, Приозерский район, погода, лето, Ленобласть, животные, жараИсточник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО

Жители Приозерского района сообщают, что озере Отрадное в больших количествах гибнет рыба.

Все дело в жаре, которая уже несколько недель держится в Ленобласти. Погода не щадит даже малька.

Некоторые жители района правда не верят в жару и говорят, что дело в экологии. Оставим эту версию на рассмотрение Росприроднадзору.

Вам будет интересно
В 2021 году в Ленобласти на 11% вырос объем вылова рыбы
В 2021 году объем вылова рыбы предприятиями Ленинградской области в районах промысла составил 17,1 тысяч тонн – показатель составляет 111%...
11.07.2021 176
Автор