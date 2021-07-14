В Приозерском районе от жары гибнет рыба — фото

Смерть рыбы может нарушить биобаланс района.
Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО
Жители Приозерского района сообщают, что озере Отрадное в больших количествах гибнет рыба.
Все дело в жаре, которая уже несколько недель держится в Ленобласти. Погода не щадит даже малька.
Некоторые жители района правда не верят в жару и говорят, что дело в экологии. Оставим эту версию на рассмотрение Росприроднадзору.
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