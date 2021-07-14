В Приозерском районе от жары гибнет рыба — фото

Смерть рыбы может нарушить биобаланс района.

Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО Источник: ПРИОЗЕРСК - ИНФО

Жители Приозерского района сообщают, что озере Отрадное в больших количествах гибнет рыба.

Все дело в жаре, которая уже несколько недель держится в Ленобласти. Погода не щадит даже малька.

Некоторые жители района правда не верят в жару и говорят, что дело в экологии. Оставим эту версию на рассмотрение Росприроднадзору.