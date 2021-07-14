В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!»

К акции присоединились сотрудники скорой помощи.

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Житель Соснового Бора начал городской челлендж «Вылей ведро воды под кустик, не дай всему засохнуть!» в поддержку изнывающих от жары кустов и деревьев.

Смысл акции заключается в поливе растений в жару, которая устоялась в Ленобласти.

Стоит отметить, что к челленджу присоединились сотрудники скорой помощи.

Источник: vk.com/sosnovy_bor Источник: vk.com/sosnovy_bor Источник: vk.com/sosnovy_bor Источник: vk.com/sosnovy_bor