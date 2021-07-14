В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!»

К акции присоединились сотрудники скорой помощи.
Житель Соснового Бора начал городской челлендж «Вылей ведро воды под кустик, не дай всему засохнуть!» в поддержку изнывающих от жары кустов и деревьев.
Смысл акции заключается в поливе растений в жару, которая устоялась в Ленобласти.
Стоит отметить, что к челленджу присоединились сотрудники скорой помощи.
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Вам будет интересно
В Северной столице продлили противопожарный режим. Теперь до 2 августа гостям и жителя города запрещено посещать лесопарковые зоны, а также городские...
13.07.2021 125