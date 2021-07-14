В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!»

Автор: Александр Селиванов
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К акции присоединились сотрудники скорой помощи.

Житель Соснового Бора начал городской челлендж «Вылей ведро воды под кустик, не дай всему засохнуть!» в поддержку изнывающих от жары кустов и деревьев.

Смысл акции заключается в поливе растений в жару, которая устоялась в Ленобласти.

Стоит отметить, что к челленджу присоединились сотрудники скорой помощи.

В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!» Челленджи, Сосновый Бор, синоптики, Россияне, Россия, растения, погода, Необычные новости, лето, Ленобласть, жараИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!» Челленджи, Сосновый Бор, синоптики, Россияне, Россия, растения, погода, Необычные новости, лето, Ленобласть, жараИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!» Челленджи, Сосновый Бор, синоптики, Россияне, Россия, растения, погода, Необычные новости, лето, Ленобласть, жараИсточник: vk.com/sosnovy_bor
В Сосновом Бору проходит челлендж «Вылей ведро воды под кустик!» Челленджи, Сосновый Бор, синоптики, Россияне, Россия, растения, погода, Необычные новости, лето, Ленобласть, жараИсточник: vk.com/sosnovy_bor
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