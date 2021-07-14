Видео: проезжавшая мимо скорая спасла мотоциклиста после серьезного ДТП в Петербурге

Минувшей ночью на пересечении проспектов Лермонтовского и Римского-Корсакова в Петербурге мотоциклист на полной скорости влетел в поворачивающий автомобиль и отлетает на несколько метров.

На его счастье, одна из бригад скорой помощи оказалась в нужном месте и в нужное время. Уже через 20 секунд ему оказывали необходимую медпомощь. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас 36-летний мотоциклист находится в реанимации. Он получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую, сотрясение, ушиб груди и закрытую травму живота.