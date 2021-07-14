Автобус сбил пешехода на “зебре” в Песочном — видео

ДТП произошло 13 июля на Ленинградской улице в поселке Песочный рядом с онкологическим центром им. Петрова.

Автобус наехал на 19-летнего молодого человека, который переходил дорогу по пешеходного перехода. На кадрах видно, что пострадавший оказался под автобусом и пытался выбраться сам, но у него не вышло. Ему на помощь бросились прохожие.

Тем не менее парень получил средний вред здоровью. Полиция начала проверку.