В Выборге без вести пропал 36-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

О его местонахождении нет никакой информации с 10 июля.

JXQL4A7cqjE
Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 193 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза голубые. С собой у мужчины был фиолетовый чемодан.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге без вести пропал 66-летний мужчина
О его местонахождении нет никакой информации с 7 июля. Ростом пропавший 166 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. С собой...
14.07.2021 39
Автор