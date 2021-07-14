Как сообщает «Коммерсантъ», производители соли в России столкнулись с дефицитом полувагонов. Это грозит срывом поставок и ростом цен на соль из-за удорожания перевозок.

В крупнейшем производителе соли в России – оренбургской «Руссоли» – отмечают, что при потребности в около 4,5 тысячи полувагонов в месяц их собственники гарантируют около 2,5 тысячи единиц.

Часть груза переводится на автотранспорт. Это дороже, и дополнительные затраты предприятий будут возложены на плечи потребителей. Производители высказывают уверенность, что кризис не связан с рыночными факторами, а вызван действиями собственников для повышения доходности их бизнеса.

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