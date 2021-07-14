Экономист Артем Тузов спрогнозировал доллар по 70 рублей к осени

В частности, аналитик предположил, каким может быть курс доллара к рублю.

В последнее время рубль показывает слабость по отношению к доллару. Однако, по мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, к осени позиции российской валюты могут несколько укрепиться.

Цены на нефть и газ, по мнению Тузова, продолжат рост, соответственно, вырастут и поступления от экспортной выручки топлива, что скажется на курсе рубля к доллару.

Также, по мнению Тузова, влияние окажет исключение Минфином американской валюты из баланса Фонда национального благосостояния в своем балансе.