Экономист Артем Тузов спрогнозировал доллар по 70 рублей к осени

В частности, аналитик предположил, каким может быть курс доллара к рублю.
В последнее время рубль показывает слабость по отношению к доллару. Однако, по мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, к осени позиции российской валюты могут несколько укрепиться.
Цены на нефть и газ, по мнению Тузова, продолжат рост, соответственно, вырастут и поступления от экспортной выручки топлива, что скажется на курсе рубля к доллару.
Также, по мнению Тузова, влияние окажет исключение Минфином американской валюты из баланса Фонда национального благосостояния в своем балансе.
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13.07.2021 128