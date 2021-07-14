Минздрав рассказал о влиянии количества антител на вакцинацию от коронавируса

Количество антител — не главный показатель, по которому нужно принимать решения о вакцинации.
Прививки ставятся без необходимости сдачи анализов на антитела. Главное вовремя проходить вакцинацию, не опираясь на количество антител в организме. Об этом рассказали в российском Минздраве, передает Российская газета.
— Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин, — сказали в ведомстве.
Лучше проходить вакцинацию каждые полгода. Это объясняется изменениями вируса. При этом в России при ревакцинации можно выбирать любой из зарегистрированных в стране препаратов. Сразу все вакцины вводить нельзя.
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