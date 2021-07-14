Найденные фрагменты позволят реконструировать внешний облик островного захоронения.

На острове Людвигштайн в парке Монрепо продолжаются археологические работы, которые уже привели к ценным находкам. Специалистам удалось обнаружить часть металлического декора, который был обнаружен в склепе Александра Павловича Николаи и его супруги Софьи.

Найденные фрагменты позволят реконструировать внешний облик островного захоронения, который был утрачен еще в 20 веке.

Склеп построили еще в 1862 году после смерти Софьи. Александр Павлович скончался 1899 году и был похоронен в одном склепе со своей супругой.

Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

Островное захоронение ждала непростая судьба. Оно было разграблено в годы войны, останки исчезли и склеп пришел в негодность. В советское время черные копатели не обошли это место стороной и вскрыли пол, оставив за собой дыры в по центру.