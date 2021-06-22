Археологи изучают «остров мертвых» в Монрепо

На острове Людвигштайн в парке «Монрепо» начались изыскательские работы.

«Сейчас археологи изучают склеп Пауля и Александрины Николаи. До этого много лет вход был закрыт камнями и землею. Скорее всего, он был специально законсервирован. В течение прошлого века два других склепа полностью утратили часть архитектурных элементов декора. Обнаруженная дверь очень важна. Это бесспорный образец для воссоздания, так как все склепы построены по одному типовому проекту своего времени», ─ рассказал директор музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов.

Планируется, что работы по воссозданию Капеллы Людвигсбург начнутся в 2022-2023 годах.

Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию.

Напомним, что в парке Монрепо создадут музей российского филолога и культуролога, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. А интерактивная карта парка «Монрепо» удостоена звания Лауреата в номинации «Интерактивная карта/путеводитель». Аудиоописание объектов читает диктор на фоне отрывков из музыкальных произведений Вивальди и Шопена. Также для удобства посетителей на официальном сайте парка появилась интерактивная карта, где каждый объект отмечен геометкой.