Археологи изучают «остров мертвых» в Монрепо

На острове Людвигштайн в парке «Монрепо» начались изыскательские работы.
Планируется, что работы по воссозданию Капеллы Людвигсбург начнутся в 2022-2023 годах.
Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию.
Напомним, что в парке Монрепо создадут музей российского филолога и культуролога, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. А интерактивная карта парка «Монрепо» удостоена звания Лауреата в номинации «Интерактивная карта/путеводитель». Аудиоописание объектов читает диктор на фоне отрывков из музыкальных произведений Вивальди и Шопена. Также для удобства посетителей на официальном сайте парка появилась интерактивная карта, где каждый объект отмечен геометкой.