На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи

Герб баронов Николаи воссоздали на основе сохранившихся чертежей Музейного ведомства Финляндии, Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи и старых фотографий.

Главные ворота Монрепо были утрачены в 1950-х годах, но в 1982 году они были вновь воссозданы по проекту выборгского архитектора Дмитриева. Однако тогда не были восстановлены чугунная двустворчатая калитка и герб.

Реставрация ворот продолжается — необходимо повторно покрасить металлический свод арки и установить чугунную калитку.

Ранее на «острове мертвых» в Монрепо археологи нашли часть утерянного склепа. Найденные фрагменты позволят реконструировать внешний облик островного захоронения.