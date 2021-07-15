На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи

Автор: Гузель Галимова
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Герб баронов Николаи воссоздали на основе сохранившихся чертежей Музейного ведомства Финляндии, Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи и старых фотографий.

Главные ворота Монрепо были утрачены в 1950-х годах, но в 1982 году они были вновь воссозданы по проекту выборгского архитектора Дмитриева. Однако тогда не были восстановлены чугунная двустворчатая калитка и герб.

На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
На главные ворота Монрепо вернулся герб баронов Николаи Монрепо, Ленобласть, герб баронов Николаи, герб, Выборгский район
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО», ВК

Реставрация ворот продолжается — необходимо повторно покрасить металлический свод арки и установить чугунную калитку.

Ранее на «острове мертвых» в Монрепо археологи нашли часть утерянного склепа. Найденные фрагменты позволят реконструировать внешний облик островного захоронения.

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