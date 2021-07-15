Россия начала закупать сахар за границей

По задумке ведомства, импорт позволит нарастить предложение на внутреннем рынке и обеспечить отечественных производителей сырьем, а также стабилизировать цены.

Минсельхоз сообщил о ввозе в Россию 37,4 тысячи тонн сахара от зарубежных производителей в рамках квоты на беспошлинной ввоз 350 тысяч тонн. Основными импортерами стали Алжир, Марокко, ОАЭ, Бразилия и Германия.

Как сообщалось ранее, сокращение площадей под свеклой и плохая погода в прошлом году снизили производство сахара в России более чем на 20% — до 5,8 млн тонн при потреблении порядка 6 млн тонн, что привело к росту цен. Цены на сахар были заморожены до 1 июня (36 рублей за килограмм в опте и 45 рублей за килограмм в рознице). В текущем году также были на 10% увеличены посевные площади свеклы, однако сев начался позже обычного. Потому Минсельхоз рассчитывает, что благодаря импорту отечественные потребители смогут дождаться нового урожая в летний период консерваций.

Однако опрошенные Российской газетой эксперты выразили сомнение в том, что иностранный сахар поможет стабилизировать российский рынок. Так, глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что даже без пошлины сахар был завезен по космическим ценам. Также у населения имеются запасы сахара с прошлого сезона, потому импорт ими не востребован.

Вам будет интересно Наркотики, биткоин, золото? Не, морковь: ТОП-8 российских товаров рекордно подорожавших за последний год По сравнению с прибылью от торговли этими товарами самые популярные способы заработка, нервно курят в сторонке. Итак, представляем вам список рекордно... 29.06.2021 570

При этом эксперт отметил, что пока сложно делать прогнозы об урожайности лета, потому невозможно и предсказать будущие цены на сахар.