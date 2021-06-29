Наркотики, биткоин, золото? Не, морковь: ТОП-8 российских товаров рекордно подорожавших за последний год

Автор: Александр Селиванов
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По сравнению с прибылью от торговли этими товарами самые популярные способы заработка, нервно курят в сторонке.

Итак, представляем вам список рекордно подорожавших за последний год товаров в России.

Для затравки расскажем о пиломатериалах. За прошедший год они совершили резкий рывок и подорожали в 3 раза, с 8000 до 25000 рублей за кубометр. Несмотря на такие цены, они пользуются бешеным спросом.

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Источник: domfaq.com

Далее по списку идет OSB плита, которая поднялась в цене в 4 раза, с 500 до 2000 рублей за плиту толщиной в 9 мм. Отметим, что даже при такой цене найти плиту проблематично.

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Источник: центроптовогоснабжения.рф

Следующий лот в нашем аукционе — фанера. Она подскочила в цене в 3 раза, до 100000 рублей за куб. Этого стройматериала также не напасешься в магазинах.

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Источник: vezuteplo.ru

На следующем месте профнастил и металлочерепица, которые подорожали в 3 раза. К примеру, лист профнастила поднялся в цене с 450 до 1200 рублей.

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Источник: trubexpert.ru

Далее идет профильная труба и арматура. Эти товары подорожали в 3 раза с 30000 до 100000 рублей за тонну.

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Источник: utmk.com.ua

Теперь поговорим об овощах. Так, обычная с виду свекла, за год подорожала в 4 раза, с 30 до 120 рублей.

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Источник: kulinarika.ru

Абсолютным экономическим чемпионом стала Морковь! За год она подорожала в 5 раз, с 30 до 150 рублей.

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Источник: 7dach.ru

Также расскажем вам о подсолнечном масле. Рост цен у этого продукта, рекорд, наверное за последние лет 10. С 60 до 110 рублей за литр за два месяца.

Cropped Hand Of Woman Holding Cooking Oil In Jar At Sunflower Farm
Источник: ristone.net
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Стоит отметить, работающие в закупках граждане сообщают, что при инфляции в 4%, за год часть продуктов из обязательного набора улетела в цене за 50%, некоторые под 100%. Тут же стоит добавить, что при таких ценах на стройматериалы, скоро невыгодно будет строить свой дом или дачу.

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