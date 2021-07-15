Моргенштерн стал самым прослушиваемым певцом в Spotify

Стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых в России исполнителей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Топы сольных исполнителей возглавил рэпер Morgenstern, исполнительниц — рок-певица Алена Швец, а кей-поп-группа BTS возглавила топ музыкальных коллективов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Кроме Моргенштерна, в мужской топ вошли Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж. В женском топе — Билли Айлиш, Ариана Гранде, Дора, Zivert и Земфира. Есть разнообразие и в рейтинге коллективов. «Несмотря на то, что рейтинг возглавляют короли кей-поп BTS и популярный российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем преобладает рок-звучание: легендарные «Король и Шут» и синти-панк от «Пошлой Молли» соседствуют с панк-роком группы «Порнофильмы», бессмертной классикой «Кино», рок-хитами группы «Нервы» и поп-панком ярких «Кис-кис», — рассказывают в сервисе.

Топ-10 самых прослушиваемых треков возглавили русские исполнители: Slava Marlow с «Снова я напиваюсь», kizaru с песней «Дежавю» и Моргенштерн с треком Cristal & Мoёt.

Самым прослушиваемым альбомом стал Born to trap российского рэпера kizaru, на второй строчке Miyagi & Andy Panda с альбомом Yamakasi, на третьем — Mayot с альбомом Ghetto Garden.

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Исследование приурочено к отечественной годовщине Spotify — в России стриминговый сервис был официально запущен 15 июля 2020 года.