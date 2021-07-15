Школьница из Кингисеппа победила в «Большой перемене»

Олеся Георгиевская из Кингисеппской школы №3 одержала победу в конкурсе «Большая перемена» номинации для школьников 5-7 классов.

Финал конкурса среди обучающихся 5-7 классов проходил в «Артеке». В нем участвовали около 600 человек из разных регионов России.

Олеся представляла экологический проект на тему «Загрязнение окружающей среды пластиком и микропластиком».

Отметим, что в 2020 году в Ленобласти участниками конкурса стали 10 643 школьников. Победителей поздравил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что юные танцоры из Тихвина стали лауреатами международного конкурса.