Раненного мигранта увезли в больницу после стрельбы у кафе в Гатчине

По информации ivbg.ru, 17 июля в полицию Гатчинского района обратился 29-летний гражданин Узбекистана с заявлением о нападении с применением оружия.

По словам мужчины, минувшей ночью он поссорился с незнакомцем возле кафе на Соборной улице в Гатчине. Оппонент применил, предположительно, травматический пистолет.

В результате пострадавшего доставили в больницу с ранением в область спины. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Сертолово задержали гражданку Узбекистана, торговавшую людьми.