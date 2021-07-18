«Поворотники умеешь включать?»: мужчина с собакой заблокировал КАД и ругался на девушку-водителя – видео

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, разъяренный автомобилист долго преследовал девушку, затем заблокировал своей машиной сразу две полосы КАД и вывел добермана, чтобы высказать свое возмущение.

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Девушка без поворотника попыталась вклиниться в полосу, где ехал мужчина. Он ее преследовал, затем обогнал и остановил, чтобы подробно высказаться по поводу неработавших поворотников.

В процессе он зачем-то вывел из своей машины добермана и пытался проникнуть в автомобиль девушки.