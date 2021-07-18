Россияне не выступят в парной четверке по академической гребле на Олимпиаде из-за допинга

Российские гребцы не выступят в парной четверке на Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы «Б» на мельдоний Никиты Моргачева и Павла Сорина.

По словам главы Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, вскрытие проб «Б» гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме.

«Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной», – рассказал Алексей Свирин

О том, что Моргачев и Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний, стало известно 7 июля. Вместо них на Олимпиаду могли отправиться Александр Матвеев и Никита Еськин, однако руководство сборной сочло их уровень подготовки недостаточным.