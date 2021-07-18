Жители Кингисеппа могут пройти регистрацию для посещения «Поезда Победы»

В Кингисеппе с 16 по 18 июля будет работать экспозиция «Поезд Победы». Чтобы бесплатно получить билеты, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
Выставка вернулась в Ленинградскую область после многочисленных обращений ленинградцев и по персональной просьбе Александра Дрозденко, который направил запрос в адрес президента России.
Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова напомнила, что посещать музей нужно с соблюдением правила безопасности по COVID-19.
«Помогать в сопровождении, как и в других городах России, будут Волонтеры Победы», – отметила Ольга Амельченкова
Экспозиция «Поезд Победы» – это восемь вагонов, каждый из которых является наглядной сценой из истории времен войны. Посещение передвижного музея бесплатно, но только малыми группами после предварительной регистрации на сайте Поездпобеды.рф.
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24.01.2021 1298