Жители Кингисеппа могут пройти регистрацию для посещения «Поезда Победы»

В Кингисеппе с 16 по 18 июля будет работать экспозиция «Поезд Победы». Чтобы бесплатно получить билеты, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Выставка вернулась в Ленинградскую область после многочисленных обращений ленинградцев и по персональной просьбе Александра Дрозденко, который направил запрос в адрес президента России.

Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова напомнила, что посещать музей нужно с соблюдением правила безопасности по COVID-19.

«Помогать в сопровождении, как и в других городах России, будут Волонтеры Победы», – отметила Ольга Амельченкова

Экспозиция «Поезд Победы» – это восемь вагонов, каждый из которых является наглядной сценой из истории времен войны. Посещение передвижного музея бесплатно, но только малыми группами после предварительной регистрации на сайте Поездпобеды.рф.