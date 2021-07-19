В Сосновом Бору заметили снегиря — фото

Автор: Гузель Галимова
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Жительнице Соснового Бора удалось сфотографировать зимнюю птицу на зеленом дереве. Интересный контраст. 

Фотографии опубликовали в группе “Мой Сосновый Бор” во “ВКонтакте”.

«Просто июль. Просто снегирь» — пишет автор снимков.
В Сосновом Бору заметили снегиря - фото Сосновый Бор, снегирь, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили снегиря - фото Сосновый Бор, снегирь, Ленобласть
В Сосновом Бору заметили снегиря - фото Сосновый Бор, снегирь, Ленобласть
Фото: Елена Ершова, Мой Сосновый Бор, ВК

Оказывается, снегирь — птица оседлая. Поэтому летом она никуда не улетает, а просто прячется от человеческого глаза в густых чащах и лесах.

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В Сосновом Бору заметили снегиря - фото Сосновый Бор, снегирь, Ленобласть
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15.07.2021 211
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