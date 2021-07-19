В Сосновом Бору заметили снегиря — фото

Жительнице Соснового Бора удалось сфотографировать зимнюю птицу на зеленом дереве. Интересный контраст.

Фотографии опубликовали в группе “Мой Сосновый Бор” во “ВКонтакте”.

«Просто июль. Просто снегирь» — пишет автор снимков.

Оказывается, снегирь — птица оседлая. Поэтому летом она никуда не улетает, а просто прячется от человеческого глаза в густых чащах и лесах.