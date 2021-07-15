В Нижне-Свирском заповеднике с помощью квадрокоптера сфотографировали гнездо скопы

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники Нижне-Свирского заповедника провели обследование гнезд скопы. 

Из четырех проверенных гнезд жилым оказалось только одно. В нем обнаружен один птенец, который еще около трех недель будет находиться на полном обеспечении родителей. 

На фотографии рядом с птенцом можно заметить крупную рыбу, которую заботливый отец принес в гнездо. Самка разделит добычу на кусочки и скормит птенцу.

В Нижне-Свирском заповеднике с помощью квадрокоптера сфотографировали гнездо скопы хищная птица, скопа, Нижне-Свирский заповедник, Ленобласть
В Нижне-Свирском заповеднике с помощью квадрокоптера сфотографировали гнездо скопы хищная птица, скопа, Нижне-Свирский заповедник, Ленобласть
В Нижне-Свирском заповеднике с помощью квадрокоптера сфотографировали гнездо скопы хищная птица, скопа, Нижне-Свирский заповедник, Ленобласть
Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник, ВК

Уже в августе птенец уже встанет на крыло и будет бороздить заповедное небо Приладожья вместе с родителями.

Ранее мы публиковали снимки скопы с крупной добычей в когтях. К слову, хищная птица занесена в Красную книгу России.

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