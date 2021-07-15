В Нижне-Свирском заповеднике с помощью квадрокоптера сфотографировали гнездо скопы

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника провели обследование гнезд скопы.

Из четырех проверенных гнезд жилым оказалось только одно. В нем обнаружен один птенец, который еще около трех недель будет находиться на полном обеспечении родителей.

На фотографии рядом с птенцом можно заметить крупную рыбу, которую заботливый отец принес в гнездо. Самка разделит добычу на кусочки и скормит птенцу.

Уже в августе птенец уже встанет на крыло и будет бороздить заповедное небо Приладожья вместе с родителями.

Ранее мы публиковали снимки скопы с крупной добычей в когтях. К слову, хищная птица занесена в Красную книгу России.