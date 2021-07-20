Автопутешествие: как подготовиться и что взять с собой?

Автор: Маргарита Константинова
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Путешествия на машине — это особый вид туризма, который пропитан свободой и независимостью. В нынешней обстановке третьей волны коронавирусной инфекции передвижение на машине становится самым оптимальным и безопасным вариантом. Можно составить предварительный маршрут и четко ему следовать, а можно отойти от установленного пути и заняться исследованиями местности и себя. Как подготовиться к автопутешествую на короткие и длинные дистанции, каким образом правильно составить маршрут и что взять с собой, чтобы дорога была комфортной, рассказывает редакция ivbg.ru.

Составление маршрута

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Фото: www.freeimages.com

Если вы уже знаете, куда хотите направиться, то открываете в интернете карты Гугла или Яндекса и ставите точки: место отбытия — А и желаемый пункт прибытия — Б. Чаще всего приложения показывают несколько вариантов проезда, где указаны примерное время, затраченной на дорогу, и расстояние. Чтобы выбрать подходящий маршрут, решите, что для вас имеет важное значение: промежуточные населенные пункты, заправки, кафе и места для отдыха, бесплатные или платные дороги. Также при составлении плана поездки определитесь, что хотите посмотреть в пути, чтобы составить наиболее интересный маршрут.

После того, как туристический маршрут составлен, задайте его в навигаторе. Для перестраховки необходимо сохранить план путешествия на смартфоне или распечатать в бумажном варианте. Таким образом вы избежите негативных эмоций, если в дороге пропадет интернет.

Расчет стоимости путешествия

Отправляясь в любую поездку, стоит заранее рассчитать примерные расходы, чтобы понимать свои возможности. Расчет автопутешествия зависит от заданного расстояния и платных трасс. В мобильных приложениях можно прикинуть примерные затраты на бензин и легче понять, где лучше заправляться и сколько это выйдет по деньгам.

В поездках по России в сторону морских курортов часто встречается горный серпантин. Передвижение по нему более медленное, сопровождаемое плохой видимостью и ограниченностью мест для обгона, что стоит учитывать при расчете времени на дорогу.

Кроме того, перед поездкой узнайте о коронавирусных ограничениях в тех местностях, где предстоит побывать.

Остановки в дороге

Сразу определите примерное число остановок в дороге. Пятиминутные «передышки» следует делать каждый час, длительные — каждые четыре часа. Если водителей будет несколько, то распределите, кто и когда будет за рулем.

Совершая остановки в темное время суток, не тормозите там, где плохая видимость и есть возможность столкновения с другим транспортом.

Места для отдыха тоже следует продумать заранее. Например, снять номер или квартиру, в тех населенных пунктах, которые будут на пути. Летом заночевать можно в палатке или в автосалоне. При выборе второго варианта следует отдать предпочтение людным и освещенным местам, таким как заправки. Если вы располагаете средствами, то приятным опытом будет ночевка в кемпинге, где можно познакомиться с другими автотуристами и обменяться опытом.

Проверка автомобиля перед поездкой

Подготовку машины к поездке лучше начать за месяц. Пройдите проверку автомобиля у специалистов. Ситуации бывают разные, поэтому дополнительно сделайте личный осмотр транспортного средства. Обратить внимание следует на:

  • двигатель: соответствует ли нормам натяжение ремней и цепей в нем;
  • масло;
  • работоспособность стоп-сигналов;
  • исправность противотуманных фар;
  • развал-схождение;
  • резина — проверьте уровень балансировки и состояние шин;
  • функциональность ремней;
  • исправность свечей;
  • тормозная жидкость;
  • исправность тормозной системы  — уделите внимание подтеканиям, уровню жидкости;
  • ходовая, подвеска — обратить внимание на рычаги и пружины;
  • снимите тонировку, особенно с переднего стекла, так как оно снижает уровень безопасности.
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Фото: www.freeimages.com

Следует также учитывать возможность поломки в пути, поэтому, с собой возьмите:

  • знак аварийной остановки;
  • запасное колесо;
  • комплект для ремонта проколов;
  • компрессор для подкачивания шин;
  • буксировочный трос;
  • запасные дворники и лампочки;
  • тормозную жидкость и антифриз;
  • огнетушитель;
  • воду для стеклоомывателя;
  • перчатки для проведения грязных работ;
  • запасная канистра с бензином;
  • фонарик;
  • аптечку с лекарствами с неистекшими сроками годности и медицинскими приспособлениями.

Также следует взять солнцезащитные очки для водителя, навигатор со свежими картами и видеорегистратор. Перед отправлением залейте полный бак бензина.

Перечень документов 

Перед поездкой проверьте наличие перечисленных ниже документов:

  • водительские права;
  • документы на автомобиль;
  • заграничный и российский паспорта (для детей- свидетельство о рождении);
  • медицинский полис (если поездка по региону проживания, то подойдет обычный, при путешествии по России требуется специальный расширенный, за рубежом нужен оформленный дополнительно);
  • страховки;
  • ваучеры при бронировании номеров в гостиницах и других местах размещения;
  • виза;
  • копии всех документов;
  • деньги — валюта, банковские карты;
  • дополнительные документы, необходимые в стране, в которую будете въезжать.

Их лучше сложить в одно место — сумку или папку для документов. Деньги стоит хранить в нескольких местах.

Предметы для комфортного проживания на природе

Если вы решили не останавливаться в гостиницах или делать это нечасто, то вам пригодятся следующие предметы, чтобы создать максимально комфортные условия:

  • палатка;
  • туристические пенки;
  • спальники, одеяла или пледы (в зависимости от предпочтений) и подушки;
  • топорик или пила;
  • принадлежности для создания костра — сухой спирт для розжига, спички;
  • веревки, они пригодятся для сушки белья и прочих нуждах для организации лагеря;
  • таз или складное ведро для стирки вещей и других нужд;
  • зонт.

Что нужно взять, чтобы в дороге организовать прием пищи?

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Фото: www.freeimages.com
  • сумка-холодильник;
  • решетка для шашлыка или шампуры;
  • газовая плитка или горелка и баллоны с газом или Jet Boil — система для готовки, в которой газовая горелка и котелок являются единым блоком;
  • по возможности складные стол и стулья;
  • доска для резки пищи;
  • небьющаяся глубокая миска для салатов желательно с крышкой;
  • пластиковые контейнеры с крышками;
  • если планируете готовить на костре, то пригодится котелок или кастрюля;
  • черпак, ложки, вилки и ножи;
  • небьющаяся посуда — тарелки и кружки;
  • штопор и открывашка для консервных банок
  • термос;
  • мусорные мешки;
  • бумажные и влажные салфетки.

Какие продукты взять в дорогу?

  • Хлеб и хлебцы;
  • растворимые супы и пюре;
  • сырокопченые колбасы;
  • твердый или плавленный сыр;
  • растительное масло;
  • фрукты и овощи;
  • легкие к приготовлению крупы, такие как греча, а также макароны;
  • соусы: кетчуп, майонез и прочие;
  • вареные яйца на первый день путешествия;
  • пакетированный чай;
  • растворимый кофе;
  • сахар и соль;
  • печенье к чаю;
  • запас питьевой бутилированной воды (минимум пять литров).

Во время длительных переездов без конца наблюдать за проплывающим в окнах ландшафтом надоедает. Скуку разбавят всевозможные орешки, сухарики, мармеладки, сосательные конфеты и чипсы, которые также помогут «дожить» до следующего приема пищи.

Одежда и обувь с учетом погодных условий и форматов активности участников поездки

  • Теплые вещи: куртки, свитера, термобелье, ветровки, штаны, джинсы и другое;
  • легкие вещи: футболки, шорты, юбки, платья, сарафаны и прочее;
  • обувь: кроссовки, ботинки, шлепки, сандали и другое;
  • нижнее белье, плавки, купальники;
  • носки и колготки;
  • головные уборы: шапки, шляпы, косынки или кепки.
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Фото: www.freeimages.com

Средства гигиены в автопутешествие

  • большое количество влажных салфеток;
  • антисептик;
  • порошок или мыло для стирки;
  • туалетная бумага;
  • полотенце;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь и мыло для тела;
  • мочалка;
  • расческа;
  • небольшое зеркало;
  • маникюрные ножницы, пинцет и пилочка для ногтей;
  • ватные диски и палочки;
  • бритва;
  • дезодорант;
  • средства, отпугивающие насекомых (летом);
  • солнцезащитный крем (летом).

Что должно быть в аптечке?

Даже в путешествии на короткие дистанции в дороге может застигнуть плохое самочувствие или непредвиденные ситуации, в результате которых потребуются те или иные лекарственные средства. Что должно быть в аптечке:

  • средства от простуды;
  • лекарства от головной боли;
  • медикаменты от желудочных расстройств и отравлений;
  • обезболивающее средства;
  • средства от аллергии;
  • вата и бинты;
  • пластыри;
  • эластичный бинт;
  • персональный набор лекарственных средств для каждого из участников путешествия.

Необходимые предметы для приятного путешествия

  • Зарядка с автомобильным адаптером для подзарядки гаджетов;
  • мобильный телефон;
  • фото и видео техника;
  • дополнительные носители памяти: жесткий диск, флеш-карты и другие;
  • GPS навигатор.

Предметы для развлечения в пути

  • Бумажные книги или электронная версия для чтения;
  • игральные карты;
  • флешка с закаченной музыкой или аудиокнигами;
  • плеер и наушники;
  • раскраски, альбомы, карандаши для рисования и игрушки (для детского досуга);
  • ноутбук с закаченными фильмами.
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Фото: www.freeimages.com

Что взять дополнительно?

  • Блокнот или тетрадь с принадлежностями для письма для ведения дорожных заметок и других записей;
  • нитки и иголки;
  • для любителей рыбалки соответствующее оборудование;
  • бинокль.

Самое главное — это боевой настрой и жажда новый впечатлений! Желаем вам приятного путешествия на машине!

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