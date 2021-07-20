Путешествия на машине — это особый вид туризма, который пропитан свободой и независимостью. В нынешней обстановке третьей волны коронавирусной инфекции передвижение на машине становится самым оптимальным и безопасным вариантом. Можно составить предварительный маршрут и четко ему следовать, а можно отойти от установленного пути и заняться исследованиями местности и себя. Как подготовиться к автопутешествую на короткие и длинные дистанции, каким образом правильно составить маршрут и что взять с собой, чтобы дорога была комфортной, рассказывает редакция ivbg.ru.
Составление маршрута
Если вы уже знаете, куда хотите направиться, то открываете в интернете карты Гугла или Яндекса и ставите точки: место отбытия — А и желаемый пункт прибытия — Б. Чаще всего приложения показывают несколько вариантов проезда, где указаны примерное время, затраченной на дорогу, и расстояние. Чтобы выбрать подходящий маршрут, решите, что для вас имеет важное значение: промежуточные населенные пункты, заправки, кафе и места для отдыха, бесплатные или платные дороги. Также при составлении плана поездки определитесь, что хотите посмотреть в пути, чтобы составить наиболее интересный маршрут.
После того, как туристический маршрут составлен, задайте его в навигаторе. Для перестраховки необходимо сохранить план путешествия на смартфоне или распечатать в бумажном варианте. Таким образом вы избежите негативных эмоций, если в дороге пропадет интернет.
Расчет стоимости путешествия
Отправляясь в любую поездку, стоит заранее рассчитать примерные расходы, чтобы понимать свои возможности. Расчет автопутешествия зависит от заданного расстояния и платных трасс. В мобильных приложениях можно прикинуть примерные затраты на бензин и легче понять, где лучше заправляться и сколько это выйдет по деньгам.
В поездках по России в сторону морских курортов часто встречается горный серпантин. Передвижение по нему более медленное, сопровождаемое плохой видимостью и ограниченностью мест для обгона, что стоит учитывать при расчете времени на дорогу.
Кроме того, перед поездкой узнайте о коронавирусных ограничениях в тех местностях, где предстоит побывать.
Остановки в дороге
Сразу определите примерное число остановок в дороге. Пятиминутные «передышки» следует делать каждый час, длительные — каждые четыре часа. Если водителей будет несколько, то распределите, кто и когда будет за рулем.
Совершая остановки в темное время суток, не тормозите там, где плохая видимость и есть возможность столкновения с другим транспортом.
Места для отдыха тоже следует продумать заранее. Например, снять номер или квартиру, в тех населенных пунктах, которые будут на пути. Летом заночевать можно в палатке или в автосалоне. При выборе второго варианта следует отдать предпочтение людным и освещенным местам, таким как заправки. Если вы располагаете средствами, то приятным опытом будет ночевка в кемпинге, где можно познакомиться с другими автотуристами и обменяться опытом.
Проверка автомобиля перед поездкой
Подготовку машины к поездке лучше начать за месяц. Пройдите проверку автомобиля у специалистов. Ситуации бывают разные, поэтому дополнительно сделайте личный осмотр транспортного средства. Обратить внимание следует на:
- двигатель: соответствует ли нормам натяжение ремней и цепей в нем;
- масло;
- работоспособность стоп-сигналов;
- исправность противотуманных фар;
- развал-схождение;
- резина — проверьте уровень балансировки и состояние шин;
- функциональность ремней;
- исправность свечей;
- тормозная жидкость;
- исправность тормозной системы — уделите внимание подтеканиям, уровню жидкости;
- ходовая, подвеска — обратить внимание на рычаги и пружины;
- снимите тонировку, особенно с переднего стекла, так как оно снижает уровень безопасности.
Следует также учитывать возможность поломки в пути, поэтому, с собой возьмите:
- знак аварийной остановки;
- запасное колесо;
- комплект для ремонта проколов;
- компрессор для подкачивания шин;
- буксировочный трос;
- запасные дворники и лампочки;
- тормозную жидкость и антифриз;
- огнетушитель;
- воду для стеклоомывателя;
- перчатки для проведения грязных работ;
- запасная канистра с бензином;
- фонарик;
- аптечку с лекарствами с неистекшими сроками годности и медицинскими приспособлениями.
Также следует взять солнцезащитные очки для водителя, навигатор со свежими картами и видеорегистратор. Перед отправлением залейте полный бак бензина.
Перечень документов
Перед поездкой проверьте наличие перечисленных ниже документов:
- водительские права;
- документы на автомобиль;
- заграничный и российский паспорта (для детей- свидетельство о рождении);
- медицинский полис (если поездка по региону проживания, то подойдет обычный, при путешествии по России требуется специальный расширенный, за рубежом нужен оформленный дополнительно);
- страховки;
- ваучеры при бронировании номеров в гостиницах и других местах размещения;
- виза;
- копии всех документов;
- деньги — валюта, банковские карты;
- дополнительные документы, необходимые в стране, в которую будете въезжать.
Их лучше сложить в одно место — сумку или папку для документов. Деньги стоит хранить в нескольких местах.
Предметы для комфортного проживания на природе
Если вы решили не останавливаться в гостиницах или делать это нечасто, то вам пригодятся следующие предметы, чтобы создать максимально комфортные условия:
- палатка;
- туристические пенки;
- спальники, одеяла или пледы (в зависимости от предпочтений) и подушки;
- топорик или пила;
- принадлежности для создания костра — сухой спирт для розжига, спички;
- веревки, они пригодятся для сушки белья и прочих нуждах для организации лагеря;
- таз или складное ведро для стирки вещей и других нужд;
- зонт.
Что нужно взять, чтобы в дороге организовать прием пищи?
- сумка-холодильник;
- решетка для шашлыка или шампуры;
- газовая плитка или горелка и баллоны с газом или Jet Boil — система для готовки, в которой газовая горелка и котелок являются единым блоком;
- по возможности складные стол и стулья;
- доска для резки пищи;
- небьющаяся глубокая миска для салатов желательно с крышкой;
- пластиковые контейнеры с крышками;
- если планируете готовить на костре, то пригодится котелок или кастрюля;
- черпак, ложки, вилки и ножи;
- небьющаяся посуда — тарелки и кружки;
- штопор и открывашка для консервных банок
- термос;
- мусорные мешки;
- бумажные и влажные салфетки.
Какие продукты взять в дорогу?
- Хлеб и хлебцы;
- растворимые супы и пюре;
- сырокопченые колбасы;
- твердый или плавленный сыр;
- растительное масло;
- фрукты и овощи;
- легкие к приготовлению крупы, такие как греча, а также макароны;
- соусы: кетчуп, майонез и прочие;
- вареные яйца на первый день путешествия;
- пакетированный чай;
- растворимый кофе;
- сахар и соль;
- печенье к чаю;
- запас питьевой бутилированной воды (минимум пять литров).
Во время длительных переездов без конца наблюдать за проплывающим в окнах ландшафтом надоедает. Скуку разбавят всевозможные орешки, сухарики, мармеладки, сосательные конфеты и чипсы, которые также помогут «дожить» до следующего приема пищи.
Одежда и обувь с учетом погодных условий и форматов активности участников поездки
- Теплые вещи: куртки, свитера, термобелье, ветровки, штаны, джинсы и другое;
- легкие вещи: футболки, шорты, юбки, платья, сарафаны и прочее;
- обувь: кроссовки, ботинки, шлепки, сандали и другое;
- нижнее белье, плавки, купальники;
- носки и колготки;
- головные уборы: шапки, шляпы, косынки или кепки.
Средства гигиены в автопутешествие
- большое количество влажных салфеток;
- антисептик;
- порошок или мыло для стирки;
- туалетная бумага;
- полотенце;
- зубная паста и щетка;
- шампунь и мыло для тела;
- мочалка;
- расческа;
- небольшое зеркало;
- маникюрные ножницы, пинцет и пилочка для ногтей;
- ватные диски и палочки;
- бритва;
- дезодорант;
- средства, отпугивающие насекомых (летом);
- солнцезащитный крем (летом).
Что должно быть в аптечке?
Даже в путешествии на короткие дистанции в дороге может застигнуть плохое самочувствие или непредвиденные ситуации, в результате которых потребуются те или иные лекарственные средства. Что должно быть в аптечке:
- средства от простуды;
- лекарства от головной боли;
- медикаменты от желудочных расстройств и отравлений;
- обезболивающее средства;
- средства от аллергии;
- вата и бинты;
- пластыри;
- эластичный бинт;
- персональный набор лекарственных средств для каждого из участников путешествия.
Необходимые предметы для приятного путешествия
- Зарядка с автомобильным адаптером для подзарядки гаджетов;
- мобильный телефон;
- фото и видео техника;
- дополнительные носители памяти: жесткий диск, флеш-карты и другие;
- GPS навигатор.
Предметы для развлечения в пути
- Бумажные книги или электронная версия для чтения;
- игральные карты;
- флешка с закаченной музыкой или аудиокнигами;
- плеер и наушники;
- раскраски, альбомы, карандаши для рисования и игрушки (для детского досуга);
- ноутбук с закаченными фильмами.
Что взять дополнительно?
- Блокнот или тетрадь с принадлежностями для письма для ведения дорожных заметок и других записей;
- нитки и иголки;
- для любителей рыбалки соответствующее оборудование;
- бинокль.
Самое главное — это боевой настрой и жажда новый впечатлений! Желаем вам приятного путешествия на машине!