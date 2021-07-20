Путешествия на машине — это особый вид туризма, который пропитан свободой и независимостью. В нынешней обстановке третьей волны коронавирусной инфекции передвижение на машине становится самым оптимальным и безопасным вариантом. Можно составить предварительный маршрут и четко ему следовать, а можно отойти от установленного пути и заняться исследованиями местности и себя. Как подготовиться к автопутешествую на короткие и длинные дистанции, каким образом правильно составить маршрут и что взять с собой, чтобы дорога была комфортной, рассказывает редакция ivbg.ru.

Составление маршрута

Если вы уже знаете, куда хотите направиться, то открываете в интернете карты Гугла или Яндекса и ставите точки: место отбытия — А и желаемый пункт прибытия — Б. Чаще всего приложения показывают несколько вариантов проезда, где указаны примерное время, затраченной на дорогу, и расстояние. Чтобы выбрать подходящий маршрут, решите, что для вас имеет важное значение: промежуточные населенные пункты, заправки, кафе и места для отдыха, бесплатные или платные дороги. Также при составлении плана поездки определитесь, что хотите посмотреть в пути, чтобы составить наиболее интересный маршрут.

После того, как туристический маршрут составлен, задайте его в навигаторе. Для перестраховки необходимо сохранить план путешествия на смартфоне или распечатать в бумажном варианте. Таким образом вы избежите негативных эмоций, если в дороге пропадет интернет.

Расчет стоимости путешествия

Отправляясь в любую поездку, стоит заранее рассчитать примерные расходы, чтобы понимать свои возможности. Расчет автопутешествия зависит от заданного расстояния и платных трасс. В мобильных приложениях можно прикинуть примерные затраты на бензин и легче понять, где лучше заправляться и сколько это выйдет по деньгам.

В поездках по России в сторону морских курортов часто встречается горный серпантин. Передвижение по нему более медленное, сопровождаемое плохой видимостью и ограниченностью мест для обгона, что стоит учитывать при расчете времени на дорогу.

Кроме того, перед поездкой узнайте о коронавирусных ограничениях в тех местностях, где предстоит побывать.

Остановки в дороге

Сразу определите примерное число остановок в дороге. Пятиминутные «передышки» следует делать каждый час, длительные — каждые четыре часа. Если водителей будет несколько, то распределите, кто и когда будет за рулем.

Совершая остановки в темное время суток, не тормозите там, где плохая видимость и есть возможность столкновения с другим транспортом.

Места для отдыха тоже следует продумать заранее. Например, снять номер или квартиру, в тех населенных пунктах, которые будут на пути. Летом заночевать можно в палатке или в автосалоне. При выборе второго варианта следует отдать предпочтение людным и освещенным местам, таким как заправки. Если вы располагаете средствами, то приятным опытом будет ночевка в кемпинге, где можно познакомиться с другими автотуристами и обменяться опытом.

Проверка автомобиля перед поездкой

Подготовку машины к поездке лучше начать за месяц. Пройдите проверку автомобиля у специалистов. Ситуации бывают разные, поэтому дополнительно сделайте личный осмотр транспортного средства. Обратить внимание следует на:

двигатель: соответствует ли нормам натяжение ремней и цепей в нем;

масло;

работоспособность стоп-сигналов;

исправность противотуманных фар;

развал-схождение;

резина — проверьте уровень балансировки и состояние шин;

функциональность ремней;

исправность свечей;

тормозная жидкость;

исправность тормозной системы — уделите внимание подтеканиям, уровню жидкости;

ходовая, подвеска — обратить внимание на рычаги и пружины;

снимите тонировку, особенно с переднего стекла, так как оно снижает уровень безопасности.

Следует также учитывать возможность поломки в пути, поэтому, с собой возьмите:

знак аварийной остановки;

запасное колесо;

комплект для ремонта проколов;

компрессор для подкачивания шин;

буксировочный трос;

запасные дворники и лампочки;

тормозную жидкость и антифриз;

огнетушитель;

воду для стеклоомывателя;

перчатки для проведения грязных работ;

запасная канистра с бензином;

фонарик;

аптечку с лекарствами с неистекшими сроками годности и медицинскими приспособлениями.

Также следует взять солнцезащитные очки для водителя, навигатор со свежими картами и видеорегистратор. Перед отправлением залейте полный бак бензина.

Перечень документов

Перед поездкой проверьте наличие перечисленных ниже документов:

водительские права;

документы на автомобиль;

заграничный и российский паспорта (для детей- свидетельство о рождении);

медицинский полис (если поездка по региону проживания, то подойдет обычный, при путешествии по России требуется специальный расширенный, за рубежом нужен оформленный дополнительно);

страховки;

ваучеры при бронировании номеров в гостиницах и других местах размещения;

виза;

копии всех документов;

деньги — валюта, банковские карты;

дополнительные документы, необходимые в стране, в которую будете въезжать.

Их лучше сложить в одно место — сумку или папку для документов. Деньги стоит хранить в нескольких местах.

Предметы для комфортного проживания на природе

Если вы решили не останавливаться в гостиницах или делать это нечасто, то вам пригодятся следующие предметы, чтобы создать максимально комфортные условия:

палатка;

туристические пенки;

спальники, одеяла или пледы (в зависимости от предпочтений) и подушки;

топорик или пила;

принадлежности для создания костра — сухой спирт для розжига, спички;

веревки, они пригодятся для сушки белья и прочих нуждах для организации лагеря;

таз или складное ведро для стирки вещей и других нужд;

зонт.