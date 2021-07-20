Экстракт полыни оказался эффективным средством против коронавируса

Специалисты из Дании и Германии провели исследование, в результате которого выяснилось, что экстракт полыни оказался эффективным против Covid-19. Данное вещество и раньше использовали в лечении тяжелых недугов, например, при вирусных инфекциях и малярии.

Неожиданные результаты испытаний были опубликовали в журнале Scientific Reports.

Чтобы подтвердить предположения об эффективности вещества, специалисты провели испытания на человеческих клетках. Выяснилось, что полынь успешно подавляет активность коронавируса на клеточном уровне. Однако помочь данный экстракт может только после того инфицирования человека Covid-19.

На данный момент разработка новых средств против смертоносной болезни ведется не только зарубежом. Ранее мы писали, что в России начнут испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Петербурге. Новый препарат представляет собой рекомбинантную вакцину, задачей которой станет развитие клеточного иммунитета.