В садоводстве под Выборгом 10 дней лежит боевой снаряд времен войны

Местные жители садоводства «Алгоритм» в Выборгском районе жалуются на бездействие профильных служб. Обнаруженная ими ржавая граната времен Великой Отечественной лежит там уже порядка 10 дней.
Историей своего читателя поделился портал Фонтанка. Как отмечает местная жительница, граната является действительно боевой — это подтвердили вызванные на место полицейские. Они обещали передать заявку на разминирование снаряда в ближайшую военную часть — тогда же, в день находки гранаты.
Со дня обнаружение снаряда, женщина обращалась в несколько инстанций, однако спустя 10 дней местные жители продолжают нести караул на «заминированной» дороге, чтобы никто не подорвался или не утащил «лимонку».
Однако в инциденте, произошедшем в минувшие сутки, правоохранители оказались более торопливыми. Ранее мы писали, что для досмотра багажа в Пулково вызывали ОМОН. В чемодане нашли гранаты. Они в итоге оказались муляжами.