В садоводстве под Выборгом 10 дней лежит боевой снаряд времен войны

Местные жители садоводства «Алгоритм» в Выборгском районе жалуются на бездействие профильных служб. Обнаруженная ими ржавая граната времен Великой Отечественной лежит там уже порядка 10 дней.

Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка

Историей своего читателя поделился портал Фонтанка. Как отмечает местная жительница, граната является действительно боевой — это подтвердили вызванные на место полицейские. Они обещали передать заявку на разминирование снаряда в ближайшую военную часть — тогда же, в день находки гранаты.

«Прошло 4 дня, граната продолжала лежать на дороге, ее регулярно огораживали соседи, ограждение с той же регулярностью исчезало», — пояснила неравнодушная женщина.

Со дня обнаружение снаряда, женщина обращалась в несколько инстанций, однако спустя 10 дней местные жители продолжают нести караул на «заминированной» дороге, чтобы никто не подорвался или не утащил «лимонку».

Однако в инциденте, произошедшем в минувшие сутки, правоохранители оказались более торопливыми. Ранее мы писали, что для досмотра багажа в Пулково вызывали ОМОН. В чемодане нашли гранаты. Они в итоге оказались муляжами.