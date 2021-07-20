В Финляндии растет число заболевших Covid-19. Власти страны заговорили о новых ограничениях

По словам представителя Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мики Салминен, в стране начинается четвертая волна коронавируса.

Слова Мики Салминен цитирует портал РИА Новости. Во вторник, 20 июля, в Финляндии было зарегистрировано 461 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшей величиной с апреля. В эфире телеканала MTV3 она подчеркнула следующее:

«Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвертой волной…»

Как отметил Мика Салминен, что возврат ограничительных мер в стране неизбежен и они наверняка будут связаны с запретом на въезд туристов в страну.