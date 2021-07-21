Средства направят на поддержку плановой медицины, отметил депутат Госдумы Сергей Петров.

Правительство России выделило более 85 млрд рублей регионам для поддержки плановой медицины. Дополнительное финансирование должно помочь оказанию плановой медицинской помощи гражданам в условиях борьбы с коронавирусом.

Из-за нагрузки системы здравоохранения в период пандемии многие люди с хроническими заболеваниями откладывают поход к врачу. Таким образом государство рассчитывает поддержать стационарное лечение.

Ленобласть получит 242,5 млн рублей. Минздрав проконтролирует эффективность расходования выделенных средств.