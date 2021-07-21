Московский зоопарк показал детеныша редкого щетинохвостого кенгуру — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Малыш появился на свет еще ранней весной, но показался из сумки мамы Фенечки только спустя три месяца.

Зоопарк Москвы поделился кадрами подросшего детеныша кенгуру войли. Вид находится на грани вымирания — и находится в Красной книге. В дикой природе живут не более 6 тысяч особей.

Уникальность войли заключается еще в том, что щетинохвостый или как его еще называют короткомордый кенгуру сами по себе одиночки. В природе особи пересекаются только для размножения. Поэтому Кенгуру Батон, отец новорожденного живет в отдельном вольере.

Войли являются важным звеном экосистемы Австралии. Этот редкий вид разводят в зоопарках и питомниках.

Малыш появился на свет еще ранней весной, но показался из сумки мамы Фенечки только спустя три месяца. Новорожденному предстоит еще некоторое время жить с мамой и питаться ее молоком.

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08.04.2021 582
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