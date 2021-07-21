Историк Соколов опубликовал книгу, где рассказал о своей «нелегкой» жизни

Олег Соколов, жестоко расправившийся с аспиранткой Анастасией Ещенко в ноябре 2019 года, написал книгу-исповедь, в которой поведал «правду о реальной жизни».

Как пишет портал Известия, произведение историка получило название «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». В данной работе Соколов рассказал о процессе своего взросления, любви к французскому императору Наполеону и о том, что стало причиной его жестокого преступления, сообщают .

«Здесь будет правда о реальной жизни, нелегкой, но часто радостной и удивительной, полной настоящей любви и настоящих разочарований, и наконец, страшного события, разрушившего в одночасье тысячи прекрасных планов, надежд и мечтаний», — написано в предисловии книги.