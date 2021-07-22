Безос отдал $200 млн повару и политологу

Бывший глава Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос пожертвовал $200 млн двум социальным предпринимателям.

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Основатель некоммерческой организации World Central Kitchen, шеф-повар Хосе Андрес, организующий питание для людей, пострадавших от природных катаклизмов, получил $100 миллионов.

Еще $100 млн Безос передал политическому эксперту CNN Вэну Джонсу, основавшему несколько некоммерческих организаций, которые занимаются правами заключенных и их интеграцией в общество.

Повар и политолог могут распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Безос дает гранты людям, которые работают над решением глобальных проблем, в рамках своей новой программы Courage and Civility Award.