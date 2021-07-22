В здания судов Ленобласти пытались пронести более 1 000 запрещенных предметов за полгода

За первые шесть месяцев 2021 года в суды Ленобласти пытались пронести 1 265 запрещенных предметов, которые представляли угрозу безопасности для окружающих.

Было изъято 418 боеприпасов, газовое, холодное и травматическое оружие, электрошокеры. Также в залы суда пытались пронести многофункциональные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки и другие предметы, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти.