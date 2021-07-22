На трассе “Кола” столкнулись микроавтобус и грузовик — фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло 22 июля на 106 км трассы Кола рядом с деревней в Волховском районе Ленобласти.

Произошло попутное столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. На место прибыли спасатели ПСО города Новая Ладога, они оказали помощь пострадавшим. Обстоятельства выясняются. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
На трассе “Кола” столкнулись микроавтобус и грузовик - фото Ленобласть, ДТП, Волховский район
На трассе “Кола” столкнулись микроавтобус и грузовик - фото Ленобласть, ДТП, Волховский район
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На трассе “Кола” столкнулись микроавтобус и грузовик - фото Ленобласть, ДТП, Волховский район
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