На трассе “Кола” столкнулись микроавтобус и грузовик — фото

ДТП произошло 22 июля на 106 км трассы Кола рядом с деревней в Волховском районе Ленобласти.
Произошло попутное столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. На место прибыли спасатели ПСО города Новая Ладога, они оказали помощь пострадавшим. Обстоятельства выясняются.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
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