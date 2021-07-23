Двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились

Автор: Гузель Галимова
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Спасатели Ленобласти помогли вернуться домой двум юным путешественникам.

В четверг, 22 июля, двое подростков 2006 и 2009 года рождения решили добраться на велосипедах от поселка Синявино Кировского района до деревни Кусино Киришского района. Но во время путешествия мальчики разделились и заблудились.

Двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились спасатели, Ленобласть, заблудились, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились спасатели, Ленобласть, заблудились, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

Поиском пропавших ребят занялись спасатели ПСО Тосно. Они нашли подростков и передали сотрудникам полиции, об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее спасатели пришли на помощь паре, застрявшей на лодке на Ладожском озере.

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