Двое подростков отправились на велосипедах из Синявино до Кусино, но заблудились

Спасатели Ленобласти помогли вернуться домой двум юным путешественникам.

В четверг, 22 июля, двое подростков 2006 и 2009 года рождения решили добраться на велосипедах от поселка Синявино Кировского района до деревни Кусино Киришского района. Но во время путешествия мальчики разделились и заблудились.

Поиском пропавших ребят занялись спасатели ПСО Тосно. Они нашли подростков и передали сотрудникам полиции, об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее спасатели пришли на помощь паре, застрявшей на лодке на Ладожском озере.