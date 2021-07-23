Диалог между футуристами Италии и России: в Михайловском замке открылась уникальная выставка с аудиогидом в СберЗвуке

В Михайловском замке с 16 июля по 4 октября проходит выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы». Генеральным партнером мероприятия стал Сбербанк.

Амадео Модильяни и Джакомо Балла в аудиоформате: СберЗвук предлагает познакомиться с творчеством художников-футуристов с помощью бесплатного аудиогида . Аудиоэкскурсия по Михайловскому замку призвана обогатить опыт посетителей — каждый сможет не только насладиться живописью и графикой великих творцов, но и полностью погрузиться в атмосферу авангарда 1910-х гг., благодаря комментариям самих сотрудников Русского музея в цифровом формате.

Футуристы XX века пытались предугадать будущее, воображая новые формы коммуникации и чувственности. Создавали уникальное и, непохожее ни на что ранее, искусство. Наблюдая за стремительным ритмом жизни, художники полагались на фантазию и радикализм в своем творчестве. Впервые в Михайловском замке важнейшие произведения итальянского футуризма будут показаны в диалоге с известными работами мастеров русского искусства. Это дает возможность посетителям музея увидеть близость и различия этого художественного движения в искусстве двух стран.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Выставка футуристов в Русском музее проходит при поддержке Сбера. Как технологичная экосистема, мы стремимся расширить аудиторию этого проекта посредством цифровых возможностей. Предлагаем с помощью аудиогида разобраться в тонкостях замысла отечественных и итальянских авангардистов. Также в ближайшее время произведения искусства из коллекции нашего партнёра — Русского музея появятся в приложении СберБанк Онлайн».

Фрагменты из экскурсии:

О. Розанова. Письменный стол

Мы видели, что футуристы в России очень часто обращались к кубистическим построениям. Но сам кубизм не был чем-то неизменным; в своем развитии он проходил несколько фаз. Одна из них – так называемый синтетический кубизм. В основе здесь лежал принцип парадоксального синтеза – абсурдного соединения вещей. Можно сказать, что синтетический кубизм был живописным предшественником коллажа. Работа Ольги Розановой «Письменный стол» – пример такого синтетического, коллажного построения.

Моранди. Бутылка и ваза для фруктов

Контрапунктом футуризму на выставке являются несколько работ Джорджо Моранди. Это художник, известный предельно лаконичными – и по цвету, и по композиции – натюрмортами. На его картинах обычно изображены несколько простых предметов – чашки или кувшины – в светлой гамме, практически без деталей с нейтральным освещением, почти без теней и бликов. Искусство Моранди – это футуризм наоборот.

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