В Выборгском районе водитель самосвала уснул за рулем и улетел с моста в реку — фото

Сейчас дорожники пытаются поднять самосвал из реки. Работы осложняются тем, что большегруз лежит на боку.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, в ночь на 23 июля водитель самосвала MAN уснул за рулем, снес ограждение на мосту через реку Михалевка в Выборгском районе Ленобласти и улетел в водоем.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

До этого он проигнорировал дорожный знак об ограничении веса в 13 тонн на мосту. Также при падении самосвал повредил часть настила переправы. Водитель не пострадал.



Также этой ночью в поселке Кузнечное BMW вылетел с моста на железную дорогу.