Болельщик получил штраф и наказание за подаренный дочерью билет на матч Евро-2020

Мужчина 12 июня пришел в Санкт-Петербурге на футбольный матч Чемпионата Европы между сборными командами России и Бельгии по чужому паспорту болельщика (FAN ID).

В суд он направил письменное объяснение. Билет – подарок от детей. Его передали вместе с FAN ID за 10 минут до начала матча. Мужчина не знал, что это незаконно, а оформить документ на себя он не смог, так как не взял с собой паспорт.

Решением суда, нарушителя оштрафовали на 3000 рублей и на полгода запретили посещать места спортивных соревнований в дни их проведения.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио.