Африканский сервал оказался вполне дружелюбным — людей не боялся, шел навстречу, агрессию не проявлял.

Жители СНТ Лотос Всеволожского района удивились экзотическому хищнику, который вальяжно бродил по улицам садоводства. Дикая кошка в пятнистой окраске оказалась африканским сервалом. Он оказался вполне дружелюбен — людей не боялся, шел навстречу, агрессию не проявлял. Однако остается неизвестным откуда на улицах садоводства мог взяться настолько непривычный для здешних мест зверь из семейства кошачьих.

Дачники сначала по ошибке приняли незваного гостя за рысь, однако вблизи выяснилось — лапы высокие. Местные жители отметили, что из-за аномально жаркой погоды к садоводству тянутся ежи, лисицы, сбежавшие черепахи, сычи-неясыти. Теперь парк фауны пополнился африканским сервалом.

Видеозаписью поделились ЛенТВ24. Автор ролика — Михаил Махоткин.