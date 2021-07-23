«Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» занялись прибрежной уборкой Финского залива и Ладоги.

В Кронштадте волонтеры убрали около 600 метров замусоренной песчаной части побережья. Экологической акцией по очистке Финского залива и Ладоги занялся «Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Первая акция состоялась 21 июля.

Очищали побережье Кронштадта десять человек. За три часа сделали немало работ — убрали область прибрежных кустов, дороги и немного за дорогой.

Волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом — в планах организовать уборку прибрежных территорий водоемов на постоянной основе.

Фото: Спасение тюленей / vk.com Фото: Спасение тюленей / vk.com Фото: Спасение тюленей / vk.com Фото: Спасение тюленей / vk.com