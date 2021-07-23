«Друзья балтийской нерпы» очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com

«Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» занялись прибрежной уборкой Финского залива и Ладоги.

В Кронштадте волонтеры убрали около 600 метров замусоренной песчаной части побережья. Экологической акцией по очистке Финского залива и Ладоги занялся «Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Первая акция состоялась 21 июля.

Очищали побережье Кронштадта десять человек. За три часа сделали немало работ — убрали область прибрежных кустов, дороги и немного за дорогой.

Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com

Волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом — в планах организовать уборку прибрежных территорий водоемов на постоянной основе.

"Друзья балтийской нерпы" очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта экология, финский залив, Уборка мусора, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», мусор, кронштадт, "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Фото: Спасение тюленей / vk.com
"Друзья балтийской нерпы" очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта экология, финский залив, Уборка мусора, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», мусор, кронштадт, "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Фото: Спасение тюленей / vk.com
"Друзья балтийской нерпы" очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта экология, финский залив, Уборка мусора, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», мусор, кронштадт, "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Фото: Спасение тюленей / vk.com
"Друзья балтийской нерпы" очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта экология, финский залив, Уборка мусора, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», мусор, кронштадт, "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Фото: Спасение тюленей / vk.com
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"Друзья балтийской нерпы" очистили от мусора более 600 метров пляжей Кронштадта экология, финский залив, Уборка мусора, Организация «Фонд друзей балтийской нерпы», мусор, кронштадт, "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
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