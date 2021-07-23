«Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» занялись прибрежной уборкой Финского залива и Ладоги.
В Кронштадте волонтеры убрали около 600 метров замусоренной песчаной части побережья. Экологической акцией по очистке Финского залива и Ладоги занялся «Фонд друзей балтийской нерпы» совместно с «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Первая акция состоялась 21 июля.
Очищали побережье Кронштадта десять человек. За три часа сделали немало работ — убрали область прибрежных кустов, дороги и немного за дорогой.
Волонтеры не собираются останавливаться на достигнутом — в планах организовать уборку прибрежных территорий водоемов на постоянной основе.
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Вам будет интересно
Для сравнения сотрудники приложили фотографию устроившейся на ночлег Звездочки Ушкова. Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" поделились уникальной находкой в социальных сетях....
14.07.2021 247