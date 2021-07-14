Фонд друзей балтийской нерпы показал случайно найденный «нерпоорех» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Спасение тюленей / vk.com

Для сравнения сотрудники приложили фотографию устроившейся на ночлег Звездочки Ушкова.

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» поделились уникальной находкой в социальных сетях. Случайно найденный в магазине орех приобрел черты балтийской нерпы. Для сравнения сотрудники приложили фотографию устроившейся на ночлег Звездочки Ушкова.

Фонд друзей балтийской нерпы показал случайно найденный "нерпоорех" — фото Фонд друзей балтийской нерпы, Орех, нерпаФото: Спасение тюленей / vk.com
Фонд друзей балтийской нерпы показал случайно найденный "нерпоорех" — фото Фонд друзей балтийской нерпы, Орех, нерпаФото: Спасение тюленей / vk.com
Фонд друзей балтийской нерпы показал случайно найденный "нерпоорех" — фото Фонд друзей балтийской нерпы, Орех, нерпаФото: Спасение тюленей / vk.com
Фонд друзей балтийской нерпы показал случайно найденный "нерпоорех" — фото Фонд друзей балтийской нерпы, Орех, нерпаФото: Спасение тюленей / vk.com

К сожалению судьба у ореха оказалась незавидной. Сотрудники фонда его съели.

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