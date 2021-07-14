Для сравнения сотрудники приложили фотографию устроившейся на ночлег Звездочки Ушкова.
Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» поделились уникальной находкой в социальных сетях. Случайно найденный в магазине орех приобрел черты балтийской нерпы. Для сравнения сотрудники приложили фотографию устроившейся на ночлег Звездочки Ушкова.
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
Фото: Спасение тюленей / vk.com
К сожалению судьба у ореха оказалась незавидной. Сотрудники фонда его съели.
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09.07.2021 303