На трассе «Выборг — Светогорск» полностью перекрыто движение в связи с ДТП

Упрдор «Северо-Запад» оповещает водителей о полном ограничении движения на дорожном участке Выборг — Светогорск федеральной трассы А-181. Виной этому стало ДТП.

По предварительным данным ведомства, на 36-м км дороги, в районе моста через реку Вуоксу водитель «Газели» совершил столкновение с грузовиком «Камаз». Движение на трассе полностью перекрыто с 19 часов вечера, 23 июля.

Также сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства происшествия выясняются.