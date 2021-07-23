На трассе «Выборг — Светогорск» полностью перекрыто движение в связи с ДТП

Упрдор «Северо-Запад» оповещает водителей о полном ограничении движения на дорожном участке Выборг — Светогорск федеральной трассы А-181. Виной этому стало ДТП.
По предварительным данным ведомства, на 36-м км дороги, в районе моста через реку Вуоксу водитель «Газели» совершил столкновение с грузовиком «Камаз». Движение на трассе полностью перекрыто с 19 часов вечера, 23 июля.
Также сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства происшествия выясняются.
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23.07.2021 67