В Британии выявили «туристский» штамм коронавируса

Сейчас врачи проводят лабораторные анализы данного варианта SARS-CoV-2.
Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новый штамм ковида у британцев. Об этом сообщает Mirror.
— На данный момент в государстве обнаружено 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большинство из них произошло после поездок за границу, — сообщили специалисты.
Сейчас специалисты из PHE проводят лабораторные анализы данного варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше узнать влияние мутации на поведение вируса.
Врачам пока точно неизвестно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.
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