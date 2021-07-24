В Британии выявили «туристский» штамм коронавируса

Сейчас врачи проводят лабораторные анализы данного варианта SARS-CoV-2.

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новый штамм ковида у британцев. Об этом сообщает Mirror.

— На данный момент в государстве обнаружено 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большинство из них произошло после поездок за границу, — сообщили специалисты.

Сейчас специалисты из PHE проводят лабораторные анализы данного варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше узнать влияние мутации на поведение вируса.

Врачам пока точно неизвестно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.

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В мире сейчас наиболее распространенной является дельта мутация ковида. Ее уже выявили практически во всех странах Европы. В ВОЗ отметили, что она будет доминировать на Земле в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию прочих вариантов, если не появится еще более конкурентоспособная мутация вируса.