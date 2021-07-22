«Бразильский» штамм коронавируса «гамма» выявлен в России

Любые вирусы имеют свойство мутировать, и это также касается COVID-19. В России, тем временем, найден новый штамм коронавируса.

Как сообщает центр «Вектор», в России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма». «Широкое распространение получил и индийский штамм «дельта», – говорится в сообщении центра.

В сообщении сказано, что вирусы «дельта» и «гамма» относятся к категории «вызывающих озабоченность». Это связано с тем, что эти штаммы могут снижать эффективность антител и являются трансмиссивными.

В России штаммы COVID-19 «лямбда» и «эпсилон» пока что не выявлены. Тем временем, индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире, то же самое касается и России.

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В исследовательских лабораториях Австралии, Таиланда и Италии было получено несколько образцов нового штамма. Полный цикл исследований займет два месяца, отметили в «Векторе».