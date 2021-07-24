В Кингисеппском районе без вести пропал 38-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

О его местонахождении нет никакой информации с 16 июля.

d9qyxxPrz84
Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза серо-зеленые. Особые приметы: татуировки.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

Вам будет интересно
В Выборге без вести пропал 45-летний мужчина
О его местонахождении нет никакой информации с 13 июля. Ростом пропавший 183 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. С собой...
22.07.2021 148
Автор