В Кингисеппском районе без вести пропал 38-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 16 июля.
Ростом пропавший 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза серо-зеленые. Особые приметы: татуировки.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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22.07.2021 148