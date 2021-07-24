Отец года: мужчина под веществами прогуливался с двумя сыновьями в Санкт-Петербурге — видео

Отец малышей уже давно балуется запрещенными веществами.

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По информации телеграм-канала Mash на Мойке, на углу Куйбышева и Мичуринской прохожие заметили очень странного мужчину с мальчиками 4 и 5 лет. У старшего удалось узнать домашний адрес и детей отвели по месту жительства.

По словам соседей, 28-летний Владислав частенько принимает наркотики при детях. Несколько лет назад один из мальчиков даже выпал из окна второго этажа.

Детский омбудсмен петербурга сообщил, что родители мальчиков поличи административный штраф. Речи о лишении родительских прав пока нет.

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В настоящее время мать забрала детей и уехала к родным — они говорят, что мальчики в безопасности.