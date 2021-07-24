Остаться в живых: ленинградский барашек почти избежал субботнего жертвоприношения

Бедное животное тащили за ногу по шоссе.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в поселке Янино барашек решил сбежать от субботнего жертвоприношения в честь Курбан-Байрама, но не тут то было.
Сбежавшее животное поймал хозяин и за ногу через дорогу потащил обратно на алтарь.
Жители Ленобласти возмутились таким отношением к барашку, заявив в комментариях, что это жестоко обращение с животными.
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02.09.2018 2410