Остаться в живых: ленинградский барашек почти избежал субботнего жертвоприношения

Бедное животное тащили за ногу по шоссе.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в поселке Янино барашек решил сбежать от субботнего жертвоприношения в честь Курбан-Байрама, но не тут то было.

Сбежавшее животное поймал хозяин и за ногу через дорогу потащил обратно на алтарь.

Жители Ленобласти возмутились таким отношением к барашку, заявив в комментариях, что это жестоко обращение с животными.