Остаться в живых: ленинградский барашек почти избежал субботнего жертвоприношения

Автор: Александр Селиванов
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Бедное животное тащили за ногу по шоссе.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в поселке Янино барашек решил сбежать от субботнего жертвоприношения в честь Курбан-Байрама, но не тут то было.

Сбежавшее животное поймал хозяин и за ногу через дорогу потащил обратно на алтарь.

Жители Ленобласти возмутились таким отношением к барашку, заявив в комментариях, что это жестоко обращение с животными.

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02.09.2018 2410
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