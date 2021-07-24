В Волхове наркоторговец открыл огонь по спецназу

Сотрудники полиции пришли проверить мужчину на причастность к наркобизнесу.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, наркодилер открыл стрельбу по спецназу на территории частного дома в Волхове.
В результате ответного огня, мужчина сам был ранен и остался жив — предварительно. Никто из силовиков не пострадал.
В сарае на его участке нашли оборудованную нарколабораторию, со всем необходимым для производства мефедрона.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении волховского стрелка.
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18.07.2021 303