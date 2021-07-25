Фото: в «Велесе» ухаживают за попавшей в ДТП енотовидной собакой

Енотовидная собака поступила в центр «Велес» без сознания после ДТП поздно ночью. Животному потребовался курс интенсивной терапии, после которого щенок все же пришел в себя.

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Те, кто привез животное в «Велес», были уверены, что это сбитая лиса. Животное ждет дальнейшая реабилитация, и оно все еще ведет себя немного «потерянно».

Фото: vk.com/veles_spb