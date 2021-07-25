Водитель скутера погиб, догнав и врезавшись в трактор в Тихвине

По информации ivbg.ru, 50-летний водитель скутера погиб в ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области.

ДТП произошло 24 июля около 08:00. Водитель скутера, двигаясь от Красавского шоссе в сторону улицы Победы в Тихвине, неверно выбрал дистанцию, не справился с управлением и столкнулся с впередиидущим трактором «Беларус».

От полученных травм он скончался. Трактором управлял 46-летний мужчина, лишенный прав.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что экс-замначальника угрозыска Лодейного Поля задержан за кражу с места ДТП с погибшим ребенком.