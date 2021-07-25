Сумку с оружием нашли у пенсионера, госпитализированного с COVID-19 в Боткинскую больницу

По информации ivbg.ru, в красную зону Боткинской больницы поступил 79-летний петербуржец. При себе у него нашли «Сигнал охотника», пять стволов к нему и более 20 патронов.

Оружие, оружейные части и патроны лежали в его сумке. Их обнаружила охрана. Уточнить у мужчины их происхождение невозможно – он и его жена помещены в реанимацию.

По словам сына пенсионера, его отец – профессиональный охотник.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что экс-замначальника угрозыска Лодейного Поля задержан за кражу с места ДТП с погибшим ребенком.